В Центре ИЗО заработала обновленная постоянная экспозиция, посвященная Владимирской школе живописи.У ее истоков стояли три легендарных творца — Ким Бритов, Владимир Юкин и Валерий Кокурин. Насыщенные, звучные краски и жизнеутверждающая тональность их работ дарят зрителю свежий, радостный взгляд на привычную действительность.Создатели новой концепции сделали акцент на инклюзивности: пространство оснастили тактильными репликами полотен, снабдили экспонаты надписями шрифтом Брайля и наполнили залы особыми парфюмерными композициями, погружающими в настроение картин.Гостей также ждут информационные сенсорные экраны с жизнеописаниями мастеров, персональные аудиоустройства с живыми рассказами художников об их судьбе и искусстве, а также мультимедийный стол, позволяющий складывать мозаики, раскрашивать сюжеты и осваивать различные художественные приемы.