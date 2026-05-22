Александровская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере ЖКХ и обнаружила нарушения.Три управляющие компании с декабря 2025 года стали плательщиками НДС 5% и с марта 2026 года начали отражать налог отдельной строкой в платежках собственников 144 многоквартирных домов.Налог выставлялся дополнительно к суммам, указанным в договорах на содержание и ремонт общего имущества.Решений общих собраний собственников об изменении платы не принималось, а договор управления не допускал односторонних изменений условий начисления.Прокуратура внесла представления руководителям УК с требованием исключить НДС из квитанций и произвести перерасчет.В отношении должностных лиц возбуждены дела об адмответственности по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ.