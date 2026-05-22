Благоустройство мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина продолжается.

Вокруг именных стелл сейчас укладывают тротуарную плитку.В дальнейшем на территории смонтируют светильники для вечернего освещения.Приводится в порядок и аллея, ведущая от стелл к пилону самолета. На въезде планируют установить ограждение и шлагбаум.Глава округа Елена Карпова подчеркнула, что это место надо сохранить для будущих поколений как дань памяти великим сынам страны, как напоминание о том, какой ценой пишется история, и как символ одновременно гордости и скорби.