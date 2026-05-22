В Петушинах прошла стратегическая сессия по развитию округа.

В Петушинском округе прошло выездное заседание правительства Владимирской области, посвященное разработке стратегии развития муниципалитета. С приветственным словом выступил замгубернатор, министр экономического развития и промышленности региона Денис Синявский.В ходе стратегической сессии представители власти, бизнеса, эксперты и общественность совместно формировали план преобразований округа. Участники проанализировали сильные и слабые стороны территории, просчитали риски и затраты и определили ключевые точки роста для укрепления экономики и обновления инфраструктуры.