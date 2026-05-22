Две сотрудницы Владимиро‑Суздальского музея‑заповедника стали лауреатами III Национальной премии имени Дмитрия Сергеевича Лихачева на церемонии в Малом театре в Москве.Вера Берченева удостоена награды в номинации «Хранитель» за более чем 42 года работы, внедрение ключевых технологических решений и создание системы КАМИС для учета музейных предметов.Алиса Аксенова получила премию в номинации «Служение делу» за полувековое руководство музеем‑заповедником и включение восьми объектов в список ЮНЕСКО.Министр культуры Ольга Любимова отметила статус премии как высшей в музейной среде. В сезоне жюри рассмотрело свыше тысячи заявок по 17 номинациям.Главную премию «Музей года» взял калининградский филиал Государственной Третьяковской галереи; награды получили и сотрудники других ведущих музеев страны.