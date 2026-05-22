Правительство области закупило для участников СВО контейнеры и автозапчасти.

Региональные власти считают своей приоритетной задачей снабжение военнослужащих всеми необходимыми средствами для результативного ведения боевых действий и сохранения высокого боевого настроя личного состава.В апреле и мае текущего года, с учетом заявок из воинских частей, областное правительство закупило и доставило в прифронтовую зону востребованные материально-технические ресурсы. Среди переданного — надежные металлические контейнеры морского типа, которые в дальнейшем планируется приспособить для обустройства защитных сооружений, а также автомобильные запчасти и аккумуляторные батареи, необходимые для поддержания техники в исправном состоянии.В правительстве области подчеркнули, что такая значимая работа была бы невыполнима без активного участия граждан. Чиновники выразили признательность главам сельскохозяйственных предприятий региона, добровольческим организациям и местным жителям за их неравнодушие и своевременную поддержку. Там отметили, что такой вклад служит образцом истинного патриотизма и общественной сплоченности.Все переданное имущество уже находится у бойцов.