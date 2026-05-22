Команды-победители приступят к реализации проектов в ближайшее время.

Пять городских проектов выиграли областной конкурс и получат средства на реализацию.Победители:- «Точка спорта» — школа №8.- Спортивная площадка «Баскетбол детям» — школа №37.- «Планета спорта» — лицей №14.- Медиацентр ЮИД «В объективе безопасность» — юношеская автошкола.- Модернизация противопожарной системы — СШОР №5 по художественной гимнастике.В администрацию города поступило 17 заявок из разных сфер. 15 лучших проектов направили в область, пять стали победителями.