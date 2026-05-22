Материалы проверки направлены в следственный орган.

Прокуратура города по обращению двух жительниц проверила соблюдение трудового законодательства и выявила нарушения.Женщины работали бариста в одной из кофеен Владимира без надлежащего оформления трудовых отношений.При увольнении им не произвели окончательный расчет. Сумма превышает 50 тыс. рублей.Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, взыскании зарплаты, компенсации за задержку и морального вреда.Фрунзенский районный суд удовлетворил требования, решение находится в принудительном исполнении, а фактическая выплата контролируется прокуратурой.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев), расследование под контролем надзора.