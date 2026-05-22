Памятник установят в сквере за Домом культуры молодежи на улице Мира.

Рабочая группа при Общественной палате Владимирской области объявила победителя конкурса на проект памятника участникам СВО. В обсуждении и голосовании участвовали первый заместитель главы администрации Денис Егоров и начальник управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев.В народном голосовании на странице Общественной палаты в мессенджере выделили трех лидеров: работу Ирины Макаровой и Максима Батаева, композицию Михаила Блинова и проект скульптора Игоря Черноглазова с архитектором Евгением Усенко.По итогам открытого голосования рабочей группы победу одержал проект Макаровой и Батаева. Авторы предложили монумент в виде боевой группы — командир-штурмовик, снайпер и оператор дрона.Денис Егоров представил дорожную карту развития Военно-патриотического сквера: по плану к 9 мая 2029 года здесь появится мемориал, посвященный участникам всех локальных конфликтов, и инициатива получила единодушную поддержку.Студентов‑участников отметили почетными грамотами и книгами об истории архитектуры от Общественной палаты и Союза строителей региона.