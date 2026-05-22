На благоустройство улицы Строителей в Коврове выделили 115 млн руб.

На этой неделе губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Ковров с рабочей поездкой. Город — второй по величине и активный промышленный центр области.Губернатор встретился с руководителями предприятий. Вместе с главой муниципалитета Сергеем Сидориным осмотрел ход работ на улице Строителей.Проект «Улица Строителей: южный центр притяжения» выиграл конкурс нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и получил федеральный грант 107 млн руб. С софинансированием общий бюджет достиг 115 млн.Работы ведутся активно: устанавливают бордюры от перекрестка с Комсомольской и готовят основания под плитку. Скоро начнется обустройство пешеходной зоны на другой стороне улицы.Особое внимание уделили обсуждению транспортной развязки с учетом возможного расширения Комсомольской. Авдеев поручил главе города проработать проектные решения совместно с жителями и обновить прилегающие территории. Область готова покрыть 50% расходов.