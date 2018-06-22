Два конгрессмена-республиканца Марк Уокер и Илеана Рос-Лейтинен предложили внести в санкционный список США главу АФК Система Владимира Евтушенкова. Его компания якобы могла спонсировать строительство в Крыму.

Два конгрессмена-республиканца Марк Уокер и Илеана Рос-Лейтинен предложили внести в санкционный список США главу АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Его компания якобы могла спонсировать строительство в Крыму. Американские политики уже обратились к министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Майку Помпео. Но что они ответили, пока не сообщается.Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов пояснил агентству ТАСС, что компания никаких проектов на полуострове никогда не финансировала, и из США к ним никто не обращался.