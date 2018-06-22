Сенаторы и члены конгресса США призвали Google пересмотреть условия сотрудничества с Huawei. Политики озабочены тем, что производитель электроники может действовать в интересах китайских властей.

Сенаторы и члены конгресса США призвали Google пересмотреть условия сотрудничества с Huawei. Политики озабочены тем, что производитель электроники может действовать в интересах китайских властей."Китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei, обладают обширными связями с Коммунистической партией Китая, — сказано в письме, адресованном главе поисковика Сундару Пичаи . — Как следствие, партнерство между Google и Huawei может представлять серьезную угрозу национальной безопасности США и американсим потребителям".Сообщение подписали члены Республиканской и Демократической партий США: двое сенаторов Том Коттон и Марко Рубио, а также трое конгрессменов: Майк Конвей, Лиз Чейни и Датч Рупперсбергер.Американским законодателям также не понравилось, что недавно Google отказалась от участия в Project Maven — проекте Пентагона по использованию ИИ для анализа видео с боевых беспилотников, — но при этом продолжила сотрудничать с Huawei. "Мы сожалеем, что Google не захотела продолжать долгую и плодотворную традицию сотрудничества между военными и технологическими компаниями", — написали политики. — Но еще больше мы разочарованы тем, что Google, по-видимому, охотнее поддерживает Коммунистическую партию Китая, нежели военных США".Google и Huawei — давние партнеры. Китайская фирма, третий по размеру рыночной доли производитель смартфонов, использует Android на своих устройствах, а в январе обе компании объявили о совместной разработке новой системы обмена сообщениями, призванной заменить собой традиционные СМС. Кроме того, при участии Google было разработано несколько устройств Huawei, например Nexus 6P.Давление США на китайских производителей электроники заметно усилилось в последние полгода. Весной на Huawei завело расследование министерство юстиции США: ведомство хочет узнать, насколько тесно владелец брендов Mate и Honor связан с правительством Китая и как это может повлиять на национальную безопасность. В результате, по слухам, компания взялась за активную разработку аналога Android — на случай утери лицензии на ОС Google.∎ZTE заплатит миллиардный "выкуп" за отмену санкций США читайте такжеВ январе за поставку американских комплектующих КНДР и Ирану была оштрафована ZTE на $1,2 миллиарда. Позднее фирме вообще запретили иметь дело с производителями из США, что поставило её существование под угрозу. Впрочем, ранее в этом месяце санкции были сняты: ZTE выразила готовность заплатить очередной штраф на сумму $1 миллиард, а также обязалась исключить из руководящего состава нескольких ключевых фигур, в том числе члена Коммунистической партии Китая.