Я знаю, что произвожу впечатление легкомысленной блондинки, – как-то призналась певица Анна Семенович. Известность ей принесло участие в группе Блестящие. В программе Судьба человека она рассказала о своей карьере фигуристки, дружбе с Жанной Фриске и личном счастье.

"Я знаю, что произвожу впечатление легкомысленной блондинки", – как-то призналась певица Анна Семенович. Известность ей принесло участие в группе "Блестящие". Всем казалось, что с такой яркой внешностью, как у нее, ее жизнь должна быть похожа на сказку. Но девушке тогда хотелось кричать, что она – не просто привлекательная оболочка.До того, как стать певицей, Анна мечтала об олимпийской медали по фигурному катанию. Но из-за травмы ее мечте не суждено было сбыться.На лед Анну привели родители, когда она была еще совсем малышкой. В два года она заболела ревматоидным артритом и четыре месяца провела в больнице. Анна говорит, что инфекционная больница была страшным местом, туда не пускали родителей. И тогда ее мама уволилась со своей работы и устроилась в больницу уборщицей, чтобы быть рядом с дочерью. Когда девочка выздоровела, врачи порекомендовали отдать ее в какой-нибудь зимний вид спорта. Папа Ани мечтал о лыжах, но судьба распорядилась иначе."Я верю судьбу, — говорит Анна. — Все случайности неслучайны".Как-то зимой папа подвозил на своей машине людей, которые оказались тренерами по фигурному катанию. Они рассказали, что у них есть экспериментальная группа для малышей, и папа уговорил их взять Анну, хотя она была самой младшей. Через четыре года Семенович стала лучшей в группе.Сначала Семенович выступала в паре с Владимиром Федоровым, а после этого ее объединили с Романом Костомаровым, который до этого катался с Татьяной Навкой. Они жили в Америке, где тренировались у Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова.Семенович признается, что три года, проведенные в США, были непростым периодом. Отношения с Романом Костомаровым тоже были сложными. "Он мог толкнуть. Очень эмоциональный парень. Но это у всех в спорте", — говорит Анна. Они часто ругались и не разговаривали, особенно когда у фигуристки что-то не получалось. Но когда они выходили на лед, то были одним целым.Анну ждало блестящее будущее в фигурном катании, но в 21 год она получила травму колена, после чего была вынуждена уйти из спорта."Танцоры – это не одиночники, они катаются до 32-33 лет. Мне был 21 год – это было только начало карьеры. Было очень больно, состояние безнадежности, отрешенности. Я не понимала, что мне делать дальше", – вспоминает певица.Справиться с этой ситуацией девушке помог ее гражданский супруг Даниил Мишин, благодаря которому она начала карьеру в шоу-бизнесе. Для нее он создал группу "Ангелы Чарли"."Записали песню, сняли клип. Меня спасла попса!" – уверена певица.Вместе с Даниилом они прожили четыре года, но так и не оформили отношения. По словам Анны, Даниил был готов остепениться, хотел семью и детей, делал ей предложение. Однако Анна выбрала карьеру."Мне хотелось летать на гастроли, ходить на мероприятия и тусовки. Это нас развело с Даниилом, — говорит она. — Я — та женщина, которая хотела доказать всему миру, что могу что-то сама. Что я сильная и смелая, и муж и семья не входят в мои планы. Мне хотелось наиграться карьерой, удовлетворить свои амбиции. Что пусть я не олимпийская чемпионка, зато стала певицей, ведущей".Через какое-то время после расставания с Даниилом Мишиным Анна встретила другого мужчину, с которым прожила восемь лет. Он улетел работать в Америку и звал Анну с собой, надо было выбирать между семьей и карьерой. И Семенович снова выбрала карьеру.Анна говорит, что одно время стеснялась своей сексуальности и яркой внешности. И был период, когда она пыталась придумать другой имидж и "перестать показывать декольте". Но песни и клипы, где она была одета более скромно, не имели успеха."Я тогда я решила, что если моя грудь доставляет кому-то удовольствие и кто-то радуется, глядя на нее, ну тогда я буду ее показывать! И опять начала носить декольте", — говорит она.Также Анна рассказала о своей дружбе с Жанной Фриске, с которой они вместе работали в группе "Блестящие". Когда Анна узнала о смертельной болезни Жанны, то проплакала полтора часа и с трудом провела концерт.Анне удалось поговорить с Жанной по телефону за три месяца до ее смерти. "Мне показалось, что она выздоровела", — говорит певица. По ее словам, Фриске была очень стойким человеком и была уверена, что она поправится и у них с Дмитрием Шепелевым еще будет дочь.По словам Анны, сегодня она находится в том возрасте, когда наконец-то готова "отдать бразды правления" мужчине и завести детей. Певица состоит в отношениях, но пока не готова афишировать их, потому что счастье любит тишину.Почему Анна Семенович не захотела переехать в Америку? Что она думает о конфликте Шепелева и родителей Фриске? И какой сюрприз певица готовит поклонникам своего творчества? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".