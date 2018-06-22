Консорциум Car Connectivity Consortium (CCC), в состав которого входят крупнейшие IT-компании и автоконцерны, утвердил первую версию открытого стандарта Digital Key. Спецификация подразумевает бесшовную интеграцию смартфонов, умных часов и других устройств с системой безопасности машины.

Консорциум Car Connectivity Consortium (CCC), в состав которого входят крупнейшие IT-компании и автоконцерны, утвердил первую версию открытого стандарта Digital Key. Спецификация подразумевает бесшовную интеграцию смартфонов, "умных" часов и других устройств с системой безопасности машины.Идея использовать цифровые ключи, чтобы открывать и закрывать замки на дверях и даже запускать двигатель, не нова. Однако в CCC предлагают реализовать эту возможность на уровне открытого, общепризнанного стандарта, доступного всем участникам рынка.В организации числятся десятки компаний, в том числе Audi, BMW, Apple, LG, Qualcomm, Samsung, GM, Hyundai и Volkswagen. Принятие Digital Key означает, что клиенты смогут быть обеспечены доступом к автомобилю любой марки практически с любого типа устройств. Google и Microsoft, однако, в этой инициативе не участвуют, отмечает SlashGear.Digital Key будет особенно востребована среди компаний, предоставляющих услуги аренды и совместного использования автомобилей. Стандарт позволит легко делиться, передавать и управлять цифровыми ключами, не задумываясь о совместимости.∎Хакеры заставят автовладельцев хранить ключи в холодильнике читайте такжеDigital Key Release 1.0 — самая первая версия спецификации, описывающая способы надежной передачи данных. Релиз следующей версии — Release 2.0, описывающей стандартизованный протокол аутентификации между автомобилем и смартфоном, — намечен на I-й квартал следующего года.