В Нижнем Новгороде завершился первый тайм в матче группового этапа между сборными Аргентины и Хорватии. Представители группы D не смогли поразить ворота друг друга, уйдя на перерыв при счете 0:0.

В Нижнем Новгороде завершился первый тайм в матче группового этапа между сборными Аргентины и Хорватии. Представители группы D не смогли поразить ворота друг друга, уйдя на перерыв при счете 0:0.Уже на 4-й минуте хорваты могли выйти вперед, когда Иван Першич опасно бил в дальний угол. Однако Вилли Кабальеро отбил мяч, вытянувшись в струнку.Самый же опасный момент в первом тайме произошел на 29-й минуте. Защитники и вратарь сборной Хорватии ошиблись в собственной штрафной, чем тут же воспользовался соперник. Но Энцо Перес непонятным образом не попал в пустой угол ворот.Стоит отметить, что команды играют очень жестко, но пока обходятся без желтых карточек.