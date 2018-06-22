Представители Университетского колледжа в Лондоне провели исследование, в ходе которого выяснили, что аудиокниги вызывают у любителей литературы более сильный эмоциональный отклик, чем экранизации любимых произведений.

Представители Университетского колледжа в Лондоне провели исследование, в ходе которого выяснили, что аудиокниги вызывают у любителей литературы более сильный эмоциональный отклик, чем экранизации любимых произведений, сообщает Guardian.Исследователи попросили 102 добровольцев в возрасте от 18 до 67 лет сначала послушать, а потом посмотреть экранизацию одних и тех же сцен из романов "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Девушка в поезде" Полы Хокинс, "Собака Баскервилей" Артура Конан Дойла, "Большие надежды" Чарльза Диккенса и других.Ученые намеренно отобрали напряженные и драматические сцены, которые были показаны максимально близко к оригинальному тексту. Во время эксперимента исследователи фиксировали с помощью специальных приборов частоту сердечных сокращений и электрическую активность кожи участников проекта.После прослушивания и просмотра одних и тех же эпизодов из книг ученые попросили испытуемых рассказать о своих впечатлениях.Несмотря на то, что большинство заявило, что более сильные эмоции они получили от просмотра сцен из фильмов, показатели сердечного ритма испытуемых говорили об обратном.Во время прослушивания аудиокниг пульс участников проекта участился в среднем на два удара, а температура поднялась почти на один градус.Психолог Джозеф Делвин заявил, что такой результат объясняется тем, что прослушивание вызывает более активную работу воображения, чем просмотр роликов.