КамАЗ столкнулся со стоящим на остановке автобусом в Липецке. В салоне автобуса в это время были 35 человек. Шесть человек пострадали. Они доставлены в больницу. Среди пострадавших – пятеро взрослых и 11-летняя девочка.

КамАЗ столкнулся со стоящим на остановке рейсовым автобусом в Липецке. В салоне автобуса в это время были 35 человек. Шесть человек пострадали. Они доставлены в больницу. Среди пострадавших – пятеро взрослых и 11-летняя девочка.Состояние пятерых пострадавших ближе к удовлетворительному, сообщает РИА Новости. Мама девочки отказалась от госпитализации дочери. У четверых пострадавших после ДТП с грузовиком зафиксированы сотрясения головного мозга. У двоих – не слишком тяжелые ушибы.На месте ДТП на Октябрьском мосту в Липецке было перекрыто движение автотранспорта. Проверку произошедшего взяла на контроль прокуратура Липецкой области.