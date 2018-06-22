В миллионы долларов оценивается ущерб, нанесенный 29-летним Родни Джонсоном, который на пару часов превратил крохотный австралийский городок Синглтон в зону боевых действий.

В миллионы долларов оценивается ущерб, нанесенный 29-летним Родни Джонсоном, который на пару часов превратил крохотный австралийский городок Синглтон в зону боевых действий, сообщает The Sydney Morning Herald.Сам инцидент произошел еще в октябре 2017 года, однако записи с камер полицейские обнародовали только сейчас. Джонсон угнал фуру на заправке в Муррурунди, когда водитель расплачивался за топливо, после чего на высокой скорости двинул на юг. Вскоре ему на хвост сели полицейские, но похититель и не думал останавливаться. Погоня затянулась почти на полтора часа, за это время грузовик преодолел более 114 километров, по пути протаранив шесть служебных машин, перекрывавших ему дорогу.На подъезде к Синглтону терпение правоохранителей лопнуло — их коллеги блокировали район и растянули на проезжей ленту с шипами. Двигавшаяся на высокой скорости фура с проколотыми колесами оказалась неуправляема, вылетела на тротуар, загорелась и протаранила историческое здание, фактически снеся половину первого этажа.Джонсону несказанно повезло — он в аварии практически не пострадал, смог самостоятельно выбраться из кабины и отбежать в сторону. За помощью он обратился к ставшему свидетелем ДТП дальнобойщику, в кабине которого его через несколько минут и задержали, впрочем, Родни успел оказать сопротивление, вынудив полицейских применить силу.В результате инцидента пять человек попали в больницу, а нанесенный урон оценили в несколько миллионов долларов. Разрушенный дом до сих пор не восстановили, при этом судебное разбирательство по его делу затянулось, поскольку сторона защиты упирает на то, что Джонсон психически болен.