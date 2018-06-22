Народный артист СССР Олег Басилашвили заступился за своего коллегу Вахтанга Кикабидзе после скандала, вызванного его скандальными высказываниями о ненависти в Советскому Союзу. Знаменитый актер присоединился к критике государственного знака.

Народный артист СССР Олег Басилашвили заступилсяза своего коллегу Вахтанга Кикабидзе после скандала, вызванного его скандальнымивысказываниями о ненависти в Советскому Союзу. Знаменитый актер присоединился ккритике государственного знака.Олег Валерианович напомнил, что нагербе СССР изображен земной шар в окружении золотистых колосьев, покрытыйэмблемой серпа и молота. По мнению звезды "Осеннего марафона", этонесправедливо.Басилашвили считает, что все страны "приговаривалисьэтим гербом стать в результате коммунистическими странами", даже если не хотелиидти по данному пути. "То есть, на этом гербе была зафиксирована экспансияСоветского Союза на мировую революцию", – цитирует артиста радиостанция "Говорит Москва".Кроме того, Олег Басилашвили поддержал Вахтанга Кикабидзе и в том,что тот был бы знаменитым в любой стране. "Кикабидзе – талантливый артист… Всегдабыл бы востребован, его бы любила публика... Он настолько талантливый человек,что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она былав нашей стране, и при этой", – заявил он. Ранее и сам Кикабидзе в ответ на критику в свой адрес подчеркнул,что "сделал себя сам", а не благодаря СССР.В Госдуме заявление актера о нелюбви кгербу СССР назвали странным. Многие россияне,особенно представители старшего поколения, возмутились позицией известного артиста.Отметим, чтоКикабидзе не появлялся в нашей стране послегрузино-осетинского конфликта 2008 года.