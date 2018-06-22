Народный артист СССР Олег Басилашвили заступился
за своего коллегу Вахтанга Кикабидзе после скандала, вызванного его скандальными
высказываниями о ненависти в Советскому Союзу. Знаменитый актер присоединился к
критике государственного знака.
Народный артист СССР Олег Басилашвили заступился
за своего коллегу Вахтанга Кикабидзе после скандала, вызванного его скандальными
высказываниями о ненависти в Советскому Союзу. Знаменитый актер присоединился к
критике государственного знака.
Олег Валерианович напомнил, что на
гербе СССР изображен земной шар в окружении золотистых колосьев, покрытый
эмблемой серпа и молота. По мнению звезды "Осеннего марафона", это
несправедливо.
Басилашвили считает, что все страны "приговаривались
этим гербом стать в результате коммунистическими странами", даже если не хотели
идти по данному пути. "То есть, на этом гербе была зафиксирована экспансия
Советского Союза на мировую революцию", – цитирует артиста радиостанция "Говорит Москва".
Кроме того, Олег Басилашвили поддержал Вахтанга Кикабидзе и в том,
что тот был бы знаменитым в любой стране. "Кикабидзе – талантливый артист… Всегда
был бы востребован, его бы любила публика... Он настолько талантливый человек,
что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была
в нашей стране, и при этой", – заявил он. Ранее и сам Кикабидзе в ответ на критику в свой адрес подчеркнул,
что "сделал себя сам", а не благодаря СССР.
В Госдуме заявление актера о нелюбви к
гербу СССР назвали странным. Многие россияне,
особенно представители старшего поколения, возмутились позицией известного артиста.
Отметим, что
Кикабидзе не появлялся в нашей стране после
грузино-осетинского конфликта 2008 года.