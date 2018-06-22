Бельгийский полузащитник итальянского футбольного клуба Рома Раджа Наингголан заявил, что в нынешнее трансферное окно перейдет в Интер. За римский клуб 30-летний бельгиец выступал с 2014 года. Из-за проблем с дисциплиной он не вошел в состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

Бельгийский полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Раджа Наингголан заявил, что в нынешнее трансферное окно перейдет в "Интер". За римский клуб 30-летний бельгиец выступал с 2014 года. Из-за проблем с дисциплиной он не вошел в состав национальной команды на чемпионат мира-2018."В моем сердце навсегда останутся цвета "Ромы". Я покидаю Рим с хорошими воспоминаниями, большое спасибо болельщикам клуба, — сказал Наингголан, которого цитирует ТАСС. — "Интер" хотел меня больше, чем кто-либо другой. Я очень рад снова играть под началом великого тренера".Отмечается, что "Интер" заплатит за футболиста 24 миллиона евро. Сейчас миланский клуб тренирует Лучано Спалетти, ранее работавший в Риме.