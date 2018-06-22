Охота тигра на человека была снята на видео посетителем зоопарка в американском городе Батон-Руж: молодой хищник по имени Майк крадучись подходит к ничего не подозревающему мужчине, набрасывается на него и... врезается в защитное стекло.

Если поинтересоваться у посетителей зоопарка американского города Батон-Руж о том, какое животное им больше всего понравилось, то многие укажут на Майка. Этот молодой бенгальский тигр живет на свете почти два года, весит почти 160 килограммов и весьма активно проводит свои дни, насколько это возможно в условиях содержания в неволе.На днях Майк порадовал любителей острых ощущений, устроив настоящую охоту на человека. Один из посетителей зоопарка снял на видео, как тигр медленно крадется к ничего не подозревающему мужчине, набрасывается на него и... врезается в защитное стекло.Атака полосатого хищника вызвала нервный смех, а затем и неподдельный восторг очевидцев.