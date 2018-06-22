Самоуправляемый автомобиль Яндекса впервые совершил междугороднюю поездку. В пути от Москвы до Казани умная машина провела 11 часов, проехав за это время 780 километров.

Самоуправляемый автомобиль "Яндекса" впервые совершил междугороднюю поездку. В пути от Москвы до Казани "умная" машина провела 11 часов, проехав за это время 780 километров.Большая часть пути пролегала по федеральной дороге М7 "Волга". В кресле водителя — для подстраховки — сидел человек, готовый взять управление на себя. Однако 99% расстояния беспилотник преодолел самостоятельно, сообщили в компании.Инженеры "Яндекса" ставили перед собой цель изучить, как поведет себя автомобиль на загородной трассе в разных погодных условиях и дорожных ситуациях. "На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки. Трасса то сужалась, то расширялась, — сказали в компании. — Изменчивой была и погода — порой выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попадал под дождь. Часть пути машина проделала в светлое время суток, а часть — в сумерках".”Такси-беспилотники "Яндекса" вышли на дороги Москвы читайте также"Яндекс" развивает проект машины-беспилотника с 2016 года. В конце 2017-го оборудованное системой для автономной езды такси компании впервые заметили на дорогах общего пользования в Москве.