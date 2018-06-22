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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-bespilotnik-yandeksa-samostoyatelno-doexal-iz-moskvy-v-kazan-video.html" target="_blank">Беспилотник Яндекса самостоятельно доехал из Москвы в Казань (видео)</a> - Компания Яндекс провела первый междугородный тест своей системы автономного управления. В ходе поездки беспилотный Toyota Prius C самостоятельно проехал дистанцию от Москвы до Казани, справившись с самыми разными дорожными условиями.