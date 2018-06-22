Как же стремительно течет время! Чемпионат мира начался всего неделю назад, а сыграно уже почти треть матчей. Закончился первый тур группового этапа, начался второй. Кто-то уже решил свои задачи по выходу в плей-офф, кто-то, наоборот, начинает паковать чемоданы. Во втором туре группы D отношения выясняли сборные Хорватии и Аргентины.

Как же стремительно течет время! Чемпионат мира начался всего неделю назад, а сыграно уже почти треть матчей. Закончился первый тур группового этапа, начался второй. Кто-то уже решил свои задачи по выходу в плей-офф, кто-то, наоборот, начинает паковать чемоданы. Во втором туре группы D отношения выясняли сборные Хорватии и Аргентины.Аргентина каждый турнир является одним из фаворитовмундиаля, но каждый раз ей чего-то не хватает. Крайний раз они смогли выигратьчемпионат мира в 1986 году, когда блистал Марадона. Перед матчем корреспондентDni.Ru пообщался с болельщиками сборной Аргентины, чтобы узнать, что они думаютпо этому поводу."Сборной не хватает порядка и организованности"."Слишком велика роль Месси – он заменяет собой тренера и выбирает состав;играют не лучшие, а те, кто в хороших отношениях с Лео", – вот основнойпосыл болельщиков. Тем не менее, фанаты продолжают любить Месси так же сильно,как Марадону ("ни в коем случае нельзя их сравнивать! Они оба великие,каждый в свое время"), а самым популярным прогнозом был счет 2:0. Хорватскиеболельщики, в свою очередь, точных прогнозов не давали, осторожно заявляя, чтоверят в свою сборную и просто желают ей победы.В Нижний Новгород (матчпроходил в этом городе) болельщиков Аргентины приехало в несколько раз больше,нежели хорватов. Пожалуй, среди всех южноамериканских фанатов, приехавших вРоссию, аргентинцы – самые грустные. Бразильцы, перуанцы и колумбийцы гораздовеселее и радостнее (хотя, это всего лишь субъективное мнение). Но когдааргентинцев много (или очень много, как в четверг вечером в Нижнем Новгороде),то они могут дать жару. Поднявшись на трибуны и окинув взглядом стадион, можнобыло подумать, что матч проходит в каком-нибудь Буэнос-Новгороде илиНижнем-Айресе – все было бело-голубого цвета. И лишь несколько маленькихостровков с хорватскими красно-белыми "шашечками", которые тонули варгентинском море.Сборные подошли к матчу в разном настроении и с разнымирезультатами. В первой игре хорваты уверенно обошли Нигерию – 2:0. Аргентинаже не смогла побороть Исландию – 1:1. Более того, лидер южноамериканцев Месси не реализовал пенальти, и на него обрушился шквал критики в СМИ. Во многом этакритика была связана еще и с гениальной игрой в первом туре главного соперникаМесси – Криштиану Роналду (напомним, он сделал хет-трик в матче противИспании). С турнирной точки зрения хорватов в этом матче устраивала и ничья.Игра началась осторожно, никто не стал форсировать события. Аргентина большевладела мячом, но не знала, что с этим владением делать. Такое впечатление, чтов атаке весь расчет был на импровизацию и высокое исполнительское мастерствоатакующих игроков. Тренер же хорватской сборной очень хорошо разобрал игрусоперника. Хорваты очень компактно и организованно оборонялись, время отвремени проводя интересные контратаки. Тренер также учел, что у Аргентины несамые сильные фланговые защитники, поэтому во всех контратаках мяч доставлялсяименно в эти зоны. Хорваты позволяли аргентинцам владеть мячом, но в районецентрального круга.У Аргентины совсем не клеилась игра в атаке. Чувствовалось,что игроки очень сильно нервничают. Этим периодически пользовались хорваты,включая мощный прессинг и заставляя ошибаться аргентинцев в простых ситуациях.В целом, первый тайм прошел достаточно скучно, без большого количества опасныхмоментов. Даже болельщики под конец тайма совсем затихли.Второй тайм начался в том же ключе, что заканчивался первый.Хорваты спокойно оборонялись и прессинговали, аргентинцы нервничали иошибались. Одна из таких ошибок привела к голу – на 53 минуте вратарь Кабальерохотел отдать пас верхом своему защитнику, но неудачно – получился мягкий забросна игрока соперника Ребича, который с лету не промахнулся. 1:0, Хорватия!Послепропущенного гола Аргентина взвинтила темп, но это не слишком помогло. Появилсясумбур, суета, но до реальных голевых моментов не дошло. Не возникло ощущения,что "гол назревает". Хорваты так же спокойно и грамотно оборонялись,периодически аккуратно потягивая время, так же бегали в контратаки. Не помоглии замены, сделанные тренером бело-голубых Сампаоли. Вышедшие на замену Игуаин иДибала игру не столько усилили, сколько нарушили баланс игры в сторону атаки иоголили оборону.На 80-й минуте хорватам удалось провести классную атаку,которая завершилась великолепным ударом Модрича. 2:0, исход игры почтипредрешен.Аргентинцы, которые и так всю игру нервничали, под конец матчапсиханули и перешли на откровенную грубость. То и дело вспыхивали конфликты,стычки. Лишь благодаря судье Равшану Ирматову из Узбекистана обошлось безудалений.Болельщики сборной Аргентины окончательно расстроились и затихли.Хорватские фанаты, будучи в огромном меньшинстве, с легкостью перекрикиваливесь стадион.На 86-й минуте хорватский полузащитник Иван Ракитич соштрафного попал в крестовину. А на 90-й трое хорватов убежали в контратаку иРакитич издевательски закатил третий мяч в ворота Аргентины. 3:0! Хорватияликует! Они вышли в плей-офф Чемпионата мира впервые с 1998 года. А Аргентинарискует уже после следующего матча отправиться домой.А что Месси? Может ли игрок, который претендует на званиелучшего игрока в истории, так безвольно играть в самых важных матчах? Впрошедшей игре он гораздо больше запомнился спорами с арбитром и с соперниками,нежели хорошей игрой.Этой сборной Аргентине катастрофически не хватаетхарактера. Как не хватает его лучшему игроку этой сборной. И как не хватает егоболельщикам этой сборной, от которых (пусть и не специально) с трибуны в головукорреспондента Dni.Ru прилетела бутылка с водой. Проигрывать тоже нужно уметь.