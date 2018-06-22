Почта России доставляет не только письма и посылки, но и свои машины, причем и в том, и в другом случае нередко делает это с любопытными изысками, чему примером стало снятое жителем Санкт-Петербурга видео.

"Почта России" доставляет не только письма и посылки, но и свои машины, причем и в том, и в другом случае нередко делает это с любопытными изысками, чему примером стало снятое жителем Санкт-Петербурга видео.Евгений Вернер в четверг вечером заприметил на Обводном канале неисправный фургон EMS, который передвигался при посредстве эвакуатора, на чьем борту тоже красовалась эмблема "Почты России". Впрочем, через несколько секунд выяснилось, что и эвакуатор пребывал в состоянии недвижимости, поскольку его тянул за собой грузовик в фирменных цветах отечественного почтового оператора. При этом последний выглядел явно хуже, чем буксируемый дуэт.При каких обстоятельствах воссоединились почтовые автомобили, так и осталось неизвестным.