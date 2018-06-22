Боевая машина пехота выехала на трассу, после чего ее занесло, и она вылетела на встречку, где буквально раздавила легковой Volkswagen, водитель которого оказался зажат в салоне искореженного авто. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент серьезного ДТП, произошедшего днем в пятницу, 22 июня, на автодороге около Гродно в Белоруссии.На записи видно, как боевая машина пехоты выехала на трассу, после чего ее занесло, и она выскочила на полосу встречного движения, где находились транспортные средства, остановленные правоохранителями для пропуска военной колонны.БМП наехала на Volkswagen и остановилась на крыше легковушки.По данным СМИ, в результате ДТП водитель раздавленного авто оказался зажат в салоне искореженной машины и сумел покинуть его только при помощи сотрудников МЧС.По счастливой случайности, мужчина отделался легкими травмами.