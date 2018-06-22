Международная федерация футбола (ФИФА) подвела промежуточные итоги посещаемости чемпионата мира-2018 в России. Матчи турнира уже посетили более миллиона человек.

Международная федерация футбола (ФИФА) подвела промежуточные итоги посещаемости чемпионата мира-2018 в России. Матчи турнира уже посетили более миллиона человек.При этом средняя посещаемость игр составляет 97% от общей вместимости стадионов, сообщает РИА Новости. Отмечается, что миллионный болельщик в четверг посетил игру между сборными Дании и Австралии в Самаре (1:1)​​​. На стадионе "Самара Арена" присутствовали 40 727 человек.Кроме того, ФИФА отмечает, что на данный момент уже распределено более 2,6 миллиона билетов. Продажи продолжатся до самого финала, который пройдет 15 июля.