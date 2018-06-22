Несколько сотрудников Ленинского райотдела полиции в Ростове-на-Дону уволены и привлечены к ответственности после обнаружения в здании наркотиков в особо крупном размере.
Несколько сотрудников Ленинского райотдела полиции в Ростове-на-Дону уволены и привлечены к ответственности после обнаружения в здании наркотиков в особо крупном размере.
Как передает "Интерфакс", об этом рассказал официальный представитель главного управления МВД России по региону.
Он подчеркнул, что наркотики обнаружили сотрудники собственной безопасности главка.
Местные средства массовой информации сообщают, что у полицейских было найдено и изъято 10 килограммов различных наркотиков, в том числе героин и гашиш, синтетические вещества.