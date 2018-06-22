Несколько сотрудников Ленинского райотдела полиции в Ростове-на-Дону уволены и привлечены к ответственности после обнаружения в здании наркотиков в особо крупном размере.

Несколько сотрудников Ленинского райотдела полиции в Ростове-на-Дону уволены и привлечены к ответственности после обнаружения в здании наркотиков в особо крупном размере.Как передает "Интерфакс", об этом рассказал официальный представитель главного управления МВД России по региону.Он подчеркнул, что наркотики обнаружили сотрудники собственной безопасности главка.Местные средства массовой информации сообщают, что у полицейских было найдено и изъято 10 килограммов различных наркотиков, в том числе героин и гашиш, синтетические вещества.