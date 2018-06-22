На чемпионате мира едва не произошла еще одна сенсация. Пятикратные победители турнира из Бразилии на протяжении 90 минут не могли забить команде Коста-Рики, однако в добавленное время все-таки вырвали победу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.

На чемпионате мира едва не произошла еще одна сенсация. Пятикратные победители турнира из Бразилии на протяжении 90 минут не могли забить команде Коста-Рики, однако в добавленное время все-таки вырвали победу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.В первом тайме сборная Бразилии смогла нанести только один удар в створ ворот, создав при этом несколько не самых опасных моментов.Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Бразильцы всеми силами пошли в атаку и нанесли за вторую половину матча аж 15 ударов, девять из которых пришлось в створ ворот. Основной вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас и вся команда Коста-Рики героически оборонялись все 90 минут, но в итоге пропустили уже в добавленное время. На 91-й минуте отличился Коутиньо, а точку в матче на 97-й поставил Неймар.Отметим, что на 78-й минуте произошел примечательный эпизод. Бразильский нападающий Неймар после небольшого контакта с защитником упал в штрафной площади. Судья назначил пенальти, однако затем отправился смотреть повтор и в итоге отменил свое решение, еще и показав Неймару желтую карточку.Сборная Бразилии набрала четыре очка и захватила лидерство в турнирной таблице группы "Е". Однако идущие следом сербы (3 очка) проведут свою встречу позднее.