Представители бразильского филиала авиакомпании Latam уволили стюарда Фелипе Уилсона, опубликовавшего ролик, на котором мужчина с друзьями просят россиянок произнести неприличную фразу на португальском.

Представители бразильского филиала авиакомпании Latam уволили стюарда Фелипе Уилсона, опубликовавшего ролик, на котором мужчина с друзьями просят россиянок произнести неприличную фразу на португальском, сообщает AD News.В ролике, который опубликовали зарубежные журналисты, приехавший на Чемпионат мира Уилсон просит трех россиянок произнести похабную фразу, что те и делают, не понимая смысла слов.Представители Latam отметили, что поведение их сотрудника полностью противоречит этики компании, которая не приемлет никакую форму дискриминации и оскорблений.Будут ли наказаны друзья бразильца, неизвестно.Ранее сообщалось, что московского болельщика обвинили в сексуальных домогательствах к испанской журналистке, которая вела репортаж о Чемпионате мира.