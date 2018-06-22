Киевский суд города Симферополя признал бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина виновным в получении взятки и приговорил к одиннадцати с половиной годам строгого режима. Защита подсудимого подала апелляционную жалобу.

Киевский суд города Симферополя признал бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина виновным в получении взятки и приговорил к одиннадцати с половиной годам строгого режима, пишет агентство РИА Новости.Защита подсудимого подала апелляционную жалобу.Напомним, до 2016 года экс-чиновник курировал федеральную целевую программу Крыма. После чего уволился, однако в уже в 2017 году его арестовали. Следствие выяснило, что он получил взятку на сумму 27 миллионов рублей. Бывшего вице-премьера одновременно обвинили в мошенничестве, отмывании преступных денег и, конечно, во взяточничестве, причем в особо крупном размере.