В Москве началось строительство прозрачных пешеходных переходов через МЦК, говорится на портале столичной мэрии.

Один переход свяжет поселок художников Сокол с микрорайонами Щукино и лесопарком "Большая Всехсвятская роща", второй войдет в состав ТПУ "Ярославская".Первый переход построят в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда, второй пройдет над проспектом Мира.Переходы будут выполнены из прозрачного антивандального стекла, полы сделают из безопасных нескользящих материалов, отмечается в сообщении.