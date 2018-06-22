С начала текущего года в столице отмечается значительное снижение количества несчастных случаев на строительных объектах. Об этом сообщил первый замглавы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. По его словам, число случаев получения травм сократилось в разы.
С начала текущего года в столице отмечается значительное снижение количества несчастных случаев на строительных объектах. Об этом сообщил первый замглавы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. По его словам, число случаев получения травм сократилось в разы.
Как рассказал городской чиновник по итогам конференции
"Взаимодействие строительного комплекса города Москвы и саморегулируемого
сообщества", в прошлом году на долю строительных организаций приходилось около
40% всех несчастных случаев. "На данный момент этот показатель не
превышает 15%", – отметил он.
По словам Сергея Сущенко, наблюдаемый тренд объясняется тем,
что столичные власти вместе с Мосгосстройнадзором и саморегулируемыми
организациями (СРО) с апреля этого года стали вести активную совместную работу
по профилактике несчастных случаев. В частности, подрядчиков информируют "о
необходимости следовать всем предписаниям надзорных органов и СРО.
Также в рамках работы по снижению уровня травматизма на строительных
объектах столичные власти внедрили план мероприятий, позволяющий реально повысить
безопасность на стройплощадках. "Наша совместная задача – снизить до минимума травматизм на
строительных площадках города, – подчеркнул Сущенко, отметив, что особенно это
важно в свете того, что в городе активно реализуется программа реновации.
Зампред столичного комитета госстройнадзора Анатолий Кравчук,
в свою очередь, сообщил, что за прошедший период 2018 года на городских стройках
произошло примерно три десятка несчастных случаев. В рамках своей работы,
подчеркнул он, сотрудники ведомства принимают все требуемые меры, задача
которых – предотвратить и устранить нарушения на строительном производстве (в
том числе, касающиеся охраны труда и безопасности).