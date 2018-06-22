С начала текущего года в столице отмечается значительное снижение количества несчастных случаев на строительных объектах. Об этом сообщил первый замглавы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. По его словам, число случаев получения травм сократилось в разы.

С начала текущего года в столице отмечается значительное снижение количества несчастных случаев на строительных объектах. Об этом сообщил первый замглавы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. По его словам, число случаев получения травм сократилось в разы.Как рассказал городской чиновник по итогам конференции"Взаимодействие строительного комплекса города Москвы и саморегулируемогосообщества", в прошлом году на долю строительных организаций приходилось около40% всех несчастных случаев. "На данный момент этот показатель непревышает 15%", – отметил он.По словам Сергея Сущенко, наблюдаемый тренд объясняется тем,что столичные власти вместе с Мосгосстройнадзором и саморегулируемымиорганизациями (СРО) с апреля этого года стали вести активную совместную работупо профилактике несчастных случаев. В частности, подрядчиков информируют "онеобходимости следовать всем предписаниям надзорных органов и СРО.Также в рамках работы по снижению уровня травматизма на строительныхобъектах столичные власти внедрили план мероприятий, позволяющий реально повыситьбезопасность на стройплощадках. "Наша совместная задача – снизить до минимума травматизм настроительных площадках города, – подчеркнул Сущенко, отметив, что особенно этоважно в свете того, что в городе активно реализуется программа реновации.Зампред столичного комитета госстройнадзора Анатолий Кравчук,в свою очередь, сообщил, что за прошедший период 2018 года на городских стройкахпроизошло примерно три десятка несчастных случаев. В рамках своей работы,подчеркнул он, сотрудники ведомства принимают все требуемые меры, задачакоторых – предотвратить и устранить нарушения на строительном производстве (втом числе, касающиеся охраны труда и безопасности).