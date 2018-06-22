Российский посол в Лондоне Александр Яковенко направил письмо принцу Уэльскому Чарльзу в связи с его визитом в город Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко направил письмо принцу Уэльскому Чарльзу в связи с его визитом в город Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.Как передает ТАСС, об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу Russia Today, подчеркнув, что в послании он заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей.Яковенко отметил, что принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла посетили 22 июня Солсбери, чтобы выразить поддержку горожанам, пережившим немало тревожных дней после инцидента.Российский посол уверен, что правительство Соединенного Королевства не будет вечно отстаивать точку зрения виновности Москвы и Россия получит доступ к своим гражданам, которого до сих пор лишена.