В России сегодня День памяти и скорби. Ровно 77 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Наша страна вступила в самую кровопролитную войну в истории человечества, войну, которая унесла более 27 миллионов жизней. В память о павших в Великой Отечественной по всей России зажигались свечи.

В России сегодня День памяти и скорби. Ровно 77 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Наша страна вступила в самую кровопролитную войну в истории человечества, войну, которая унесла более 27 миллионов жизней. Сегодня в память о павших в Великой Отечественной по всей России зажигались свечи. В этот раз в мероприятиях участвовали и зарубежные гости, приехавшие на чемпионат мира.Огонь, который зажигают каждый год, и который никогда и не угасал в сердцах миллионов — 1418 свечей вдоль Крымской набережной. Именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Здесь люди разных поколений, много молодежи, ровесники тех, кто уходил на фронт в 1941 году. У каждого в памяти лица родных, у каждого в сердце своя свеча."Это память о начавшейся войне, которую мы с гордостью выиграли. С большими потерями, но мы не сдались", — говорит Евгений Мишутин."Прабабушки рыли окопы. Знаю, что по линии моей бабушки оба брата не вернулись с войны. Все, что известно о них, из поколения в поколение мы будем передавать", — рассказывает Ксения Родионова.Почести героям отдают по всей стране. В памятной церемонии у могилы Неизвестного солдата принимает участие президент России. Владимир Путин расправил ленты венка и склонил голову в память о павших. Цветы к мемориалу возложило руководство правительства, председатели обеих палат парламента, руководство Минобороны. Торжественным маршем прошли военнослужащие, представляющие Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Владимир Путин возложил цветы на аллее городов-героев. Тех, кто 77 лет назад уходил на фронт, вспоминают сегодня повсюду."Я вышел из школы, дошел до площади, а там репродуктор — вот мы и узнали", — вспоминает Михаил Серебряков, ветеран Великой Отечественной войны.Первый удар в 3:45 утра приняла несгибаемая Брестская крепость. Митинг-реквием: небо разрезают прожекторы, гремит канонада. А чуть раньше в центре Бреста удалось воссоздать атмосферу последнего мирного вечера. По городу прошла колонна раритетных автомобилей, в том числе, восстановленный броневик 1938 года. На такой технике один из защитников цитадели пошел на отчаянный шаг."Он предпринял попытку атаки-прорыва через северные ворота. Он пытался найти выход, чтобы вывести Красную армию", — рассказывает Владимир Олейник, руководитель Общественной организации содействия изучению военной истории.Реконструкция боя на Кобринском укреплении — именно этот рубеж держался дольше всех.Эшелоны на фронт уходили с Белорусского вокзала Москвы, где сегодня горожане, а среди них и ветераны Великой Отечественной, вспоминают тех, кто не вернулся домой.Легендарная песня "Священная война" звучит сегодня по всей стране, в том числе, в Волгограде. Песня, которая трогает за душу каждого. Среди собравшихся иностранные футбольные болельщики, спортсмены и официальные делегации, приехавшие на чемпионат мира. Как и в Сочи, где немецкие дипломаты и представители футбольного союза страны возложили венки к мемориалу воинской славы. К ним присоединились и болельщики."Мы пришли сегодня с молодыми людьми. Мы хотим привить мысль, что самое главное, чтобы мы все жили в мире. Мы говорим им о том, что наше взаимное понимание, уважение прав человека и дают нам эту гарантию", — объясняет Райнхард Гриндель, президент немецкого футбольного союза.Гарантия прочного мира еще и в знании истории. Эти пожелтевшие листы — свидетельства того, как начиналась война. Уникальные документы сегодня обнародовало Министерство обороны. Приказы и донесения командиров частей, которые приняли на себя главный удар немецких войск. Карандашом, наспех и от руки шифровки и донесения. Рассекреченная копия рукописного Боевого приказа Георгия Жукова — он подписал его спустя всего три часа после начала войны. А также уникальная трофейная карта начального этапа "плана Барбаросса", где обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны."Сохраняя вечный огонь памяти, мы создаем общенародный оберег нашей страны от любого вероломства, лжи и попыток агрессии", — считает Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ.Свечи зажигают и в Петропавловске-Камчатском, и во Владивостоке. А в Кемерове к акции присоединились воины-афганцы, а также сотрудники правоохранительных органов. Вспоминают погибших и в Смоленской области — в Вязьме находился немецкий пересыльный лагерь, где погибли 70 тысяч военнопленных.Склонили головы и в легендарном Севастополе, где хорошо помнят, что уже утром 22 июня город подвергся бомбардировке. Рядом и ветераны, и моряки-нахимовцы. Военнослужащие Черноморского флота и курсанты спустились на Графскую пристань, где по старой традиции военно-морских училищ выпустили в море бумажные кораблики.