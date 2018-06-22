Россия и Южная Корея продолжат вместе содействовать денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, Сеул увеличит закупки российского газа и будет совместно с Москвой осваивать нефтяные месторождения. Это лишь некоторые из договоренностей, достигнутые на переговорах Путина и Мун Чжэ Ина.

Россия и Южная Корея продолжат вместе содействовать денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, Сеул увеличит закупки российского газа и будет совместно с Москвой осваивать нефтяные месторождения. Это лишь некоторые из договоренностей, достигнутые на переговорах Владимира Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Высокий гость прибыл в Москву с государственным визитом с обширной повесткой для переговоров.По длинной кремлевской лестнице с красной ковровой дорожкой президент Южной Кореи поднимается в сопровождении своих министров и коменданта Кремля. Синхронно под барабанную дробь и фанфары гвардейцы открывают золотые двери Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.Так же синхронно лидеры России и Южной Кореи идут навстречу друг другу. Это их третья встреча, и вторая — в России. Но у этого визита Мун Чжэ Ина высший статус государственного."Республика Корея относится к наиболее приоритетным нашим партнерам в Азии. Ваша страна занимает второе место по объему торгового оборота. И в последнее время мы наблюдаем очень хорошую тенденцию", — отмечает президент России Владимир Путин."Будучи президентом, читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства", — рассказывает о своем приезде в Москву президент Южной Кореи.В центре внимания, конечно, — корейский вопрос. Сегодняшнему разговору предшествует череда исторических встреч.Сначала лидеров двух Корей на той самой 38-й параллели в апреле. А недавно — американского президента Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Достижению мира на Корейском полуострове, скажет Мун Чжэ Ин, способствует позиция России."Вы знаете, что Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове. Всегда вносила и продолжает вносить свой вклад посильный в урегулирование всех спорных вопросов", — напомнил президент России Владимир Путин."Выражаю искреннюю благодарность и признательность за активную поддержку в процессе урегулирования политической обстановки, включая успешное проведение межкорейского саммита, встречи глав Северной Кореи и США", — поблагодарил в ответ президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.Как гласит древняя корейская мудрость, "неважно, в чем человек пришел, важно, что он принес в душе". Президент Кореи говорит о схожих подходах не только во внешней, но и во внутренней политике."Знаю, что президент Путин в своем обращении в марте этого года обратил особое внимание на вопросы повышения уровня и качества жизни российских граждан, подчеркивая важность повышения минимальной зарплаты и улучшения благосостояния народа России. Все это точно такая же политика, проводимая мной в Южной Корее. Мы ее называем политикой экономического развития, в центре которой стоит человек. Другими словами, это человекоориентированная экономика", — продолжает Мун Чжэ Ин.Страны делают ставку на совместные высокотехнологичные проекты. Приоритетные направления лидеры назвали "девять мостов сотрудничества". Их уже наводят."У нас сейчас портфель проектов на Дальнем Востоке на миллиард долларов, шесть новых проектов. Надо, чтобы количество проектов постоянно множилось. А мы их будем поддерживать, развивать экономику Дальнего Востока", — говорит вице-министр российского правительства Юрий Трутнев.Традиционно — упор на энергетику."Россия надежно снабжает Республику Корея энергоресурсами. В прошлом году корейские потребители получили 12,5 миллионов тонн нефти, почти 2 миллиона тонн сжиженного природного газа и 26 миллионов тонн угля", — рассказывает российский президент."Идет рабочее обсуждение с Kogas. Участие в наших будущих проектах "Арктик СПГ-2", возможности поставок российского сжиженного природного газа. Как мы говорили, запущена первая линия, сейчас будет запускаться вторая линия "Ямал-СПГ", — поясняет председатель правления "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.Москва и Сеул хотят соединить север и юг Корейского полуострова газопроводом и железной дорогой, российский Транссиб продлить до южнокорейского Пусана. Подписан внушительный пакет соглашений, где главное — о создании зоны свободной торговли, промышленность, электроника. Москва и крупнейший в Корее медицинский центр "Бундан" построят современную клинику, специализирующуюся на лечении болезней сердца и онкологии."Это часть большого Международного медицинского кластера — строительство нового диагностического центра медицинского в России на основании лучших корейских технологий. И такие проекты, которые позволяют корейским технологиям быть полезными для россиян, крайне важны", — добавляет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Уже после официальной программы, Путин показал Мун Чжэ Ину исторические залы Кремля. А супруге южнокорейского лидера подарил книгу об Эрмитаже. Побывать там, как оказалось, они хотели давно.Россию и Республику Корея, безусловно, объединяет еще одно: обе страны — хозяйки главных спортивных событий 2018 года. Зимняя Олимпиада в южно-корейском Пхенчхане и футбольный чемпионат мира в России. 23 июня южно-корейский лидер отправится из Москвы в Ростов — болеть за свою сборную, которая сразится с Мексикой. Спортивная программа — прекрасный фон для большого политического диалога.