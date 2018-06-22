Вчера, 21 июня, в социальных сетях появились сообщения об изнасиловании 17-летней девушки в районе Железнодорожной больницы

Вчера, 21 июня, в социальных сетях появились сообщения об изнасиловании 17-летней девушки в районе Железнодорожной больницы21 июня в социальных сетях разгорелись обсуждения новости об изнасиловании 17-летней девушки на Офицерской улице в районе Железнодорожной больницы. Были опубликованы фотороботы предполагаемого преступника.В интернете появились фотографии с разных ракурсов, а также видеозаписи предполагаемого преступника.Следственные органы не комментируют ситуацию.Известно, что пострадавшая жива, и сейчас ей оказывают медицинскую и психологическую помощь.