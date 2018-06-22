Это первый случай, когда у ночных насекомых обнаружена подобная система ориентации. Учёные надеются, что относительная простота нервной системы изученных бабочек позволит разгадать давнюю тайну магнитного органа.

Бабочки вида Agrotis infusa в своих дальних миграциях используют внутренний магнитный компас. Такой вывод делается в статье, опубликованной в журнале Current Biology группой во главе с Эриком Варрантом (Eric Warrant) из Лундского университета в Швеции.Это первый случай, когда у ночных насекомых обнаружена подобная система ориентации. Ранее она была найдена у дневных бабочек-монархов.Известно, что многие виды бабочек совершают миграции на сотни и даже тысячи километров. Но обычно они стремятся не в конкретное место, а в довольно широкий географический регион. Кроме того, назад возвращаются не сами путешественники, а только их потомки.A. infusa – один из двух известных видов бабочек (второй – те самые монархи), у которых дальние странствия происходят иным образом. Каждую весну, не дожидаясь губительной жары, они покидают свои места обитания в Юго-Восточной Австралии и отправляются во вполне конкретный пункт назначения – небольшой район в Австралийских Альпах, богатый пещерами. При этом насекомые преодолевают около тысячи километров. Переждав в подземельях жаркое лето, те же самые особи возвращаются на малую родину, где размножаются и умирают.Как этим крошечным существам удаётся так точно находить дорогу без навигаторов? Исследователи решили выяснить это и получили неожиданные результаты."Когда мы начинали это исследование, мы были убеждены в том, что бабочки используют для навигации во время миграции исключительно небесные ориентиры, такие как звёзды и луна, – признаётся Варрант в пресс-релизе исследования. – Это оказалось не так. Мы были очень удивлены, когда обнаружили, что эти бабочки могут ощущать магнитное поле Земли, как ночные перелётные птицы, и, вероятно, [используют эту способность] с теми же целями".Исследователи соорудили для бабочек специальный симулятор с искусственным "небом" и собственным магнитным полем. Пока самые яркие "светила" и направление магнитной стрелки были ориентированы так же, как в естественных условиях, бабочки точно знали, куда лететь. Но, как только направление магнитного поля менялось, насекомые несколько минут демонстрировали полную дезориентацию.Эти результаты доказывают, что бабочки используют магнитное поле для навигации, хотя оно не является их единственным ориентиром. Учёные уже предложили конкретный алгоритм, которым могли бы пользоваться насекомые."Это по существу та же стратегия, которую мы используем в походе через глушь: мы определяем нужное направление с помощью компаса, а затем ищем какой-то отдалённый ориентир примерно в том же направлении, например, вершину горы или далёкое дерево, и направляемся к нему, – объясняет первый автор статьи Дэвид Дрейер (David Dreyer), также из Лундского университета. – Когда этот ориентир перестаёт быть надёжным, мы снова находим нужное направление с помощью компаса и выбираем новый ориентир".Теперь исследователи надеются выяснить, какой физиологический механизм стоит за магнитным восприятием. Как сообщает пресс-релиз, эту тайну ещё не удалось раскрыть ни для одного животного. И здесь насекомые с их простой нервной системой могут быть настоящим кладом для исследователей, не справившихся с поиском "магнитного органа" у более сложных животных.Отметим, впрочем, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что нечто похожее на природный компас было обнаружено в организме червей и форели. А ещё мы рассказывали о восприятии магнитного поля собаками и приматами, дельфинами и другими существами.