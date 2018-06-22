Главой Донецкой военно-гражданской администрации стал генерал-майор СБУ Александр Куць. Петр Порошенко сказал, что он решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, а также очень известен в Донбассе, так как с первых дней на фронте.

Главой Донецкой военно-гражданской администрации стал генерал-майор СБУ Александр Куць. Сегодня его представил президент Украины Петр Порошенко.Он сказал, что Куць "решительно идет в бой", имеет аналитический склад ума, а также очень известен в Донбассе, так как с первых дней войны был добровольцем на фронте."Я переговорил с Александром Ивановичем, подчеркнул, что в приоритете мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий", — заявил Порошенко.14 июня Порошенко принял отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации, сообщает РИА Новости. Президент Украины назначил его аудитором Национального антикоррупционного бюро.Между тем народный трибунал в Луганске вынес приговоры восьми первым лицам Украины, в том числе Петру Порошенко. Все они были признаны виновными в военных преступлениях в Донбассе.