Археологи провели подробный анализ инструментов и оружия легендарного Ледяного человека и заключили, что в последние дни своей жизни Эци оказался в отчаянном положении.

Современные технологии позволяют восстановить последние дни жизни человека чуть ли не до минут и во всех подробностях. Но как быть, если объект исследований скончался тысячи лет назад? Нет ничего невозможного, особенно если речь идёт о легендарном Ледяном человеке, которого учёные назвали Эци.Напомним, что он погиб около 5300 лет назад в Эцтальских Альпах (отсюда и прозвище). Его тело, со временем естественным образом превратившееся в мумию, обнаружили в 1991 году на границе современных Италии и Австрии.За годы работы с мумией учёные установили, что возраст Эци на момент смерти составлял примерно 45 лет, он был невысокого роста (160-165 сантиметров), имел светлую кожу и карие глаза. Также среди современных жителей Земли у него обнаружилось 19 прямых потомков по мужской линии, а вот родных по матери у Ледяного человека не осталось.Об итогах новой работы, посвящённой Эци, сообщили представители Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики. Учёные изучили шесть инструментов и орудий, найденных рядом с мумией; среди них оказались топор, кинжал, бур, наконечники стрел (об изучении медного топора Эци мы ранее подробно рассказывали). Состояние этих предметов заинтересовало специалистов, поскольку они установили, что Ледяной человек погиб насильственной смертью – от стрелы, наконечник которой был обнаружен в его правом плече.Исследователи пришли к выводу, что за несколько дней до гибели Ледяной человек затачивал свои инструменты. Причём исследования также показали, что самый изученный на сегодняшний день древний Homo sapiens был правшой.Сперва команда предположила, что Эци мог готовиться к бою, и потому затачивал своё оружие. Но, судя по тому, что все орудия были найдены в его сумке, вряд ли можно сказать, что непосредственно перед смертью он вступил с кем-то в схватку."Ледяной человек тщательно и неоднократно переделывал и ремонтировал свои рабочие инструменты и оружие, в том числе олений рог, который он носил с собой", — рассказывает автор работы археолог Урсула Вирер (Ursula Wierer) из Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики.По её словам, более правдоподобной кажется версия, что Эци готовил орудия для повседневных задач вроде охоты, обработки шкур животных или приготовления пищи.Более подробный анализ артефактов при помощи мощнейших микроскопов и компьютерной томографии позволяет говорить о настоящей драме. В горных ледниках Эци оказался отрезанным от остального мира. Его орудия были изношены, а возможности сделать новые не было."Большинство инструментов, хотя и оставались функциональными, износились до крайней степени", — поясняет Вирер. Эци оказался в критической ситуации в последние дни своей жизни, он даже не мог обновить наконечники стрел, продолжает учёный.Было установлено, что примерно за 33 часа до смерти Эци находился в горах на высоте 2500 метров. Оттуда он спустился по южному склону альпийского хребта, а за 4-5 часов до своей смерти совершил ещё одно восхождение на высоту 300 метров.При этом как минимум два раза он подвергся атаке: на теле были найдены следы ударов и порезов. Судя по их характеру, Эци пытался защищаться. После ранения, ставшего в итоге смертельным, он оставался жив ещё около суток.Специалисты полагают, что между восхождениями Ледяной человек спускался в долину, чтобы собрать материалы для починки инструментов. Там на него и напали.Судя по степени износа орудий и по анатомическим особенностям развития тела, Ледяной человек был правшой, и после ранения в плечо, в последние часы своей жизни, он уже не мог ремонтировать или затачивать инструменты. Не мог он и добраться до ближайшего поселения. Все эти факты делают историю Эци ещё более трагичной, считает Вирер.Кстати, анализ орудий выявил ещё одну любопытную деталь: для изготовления большинства из них использовались кремниевые породы, добытые как минимум в трёх различных регионах в 40, 70 и 75 километрах от того места, где были найдены останки Эци.Некоторые из инструментов, судя по форме и нанесённым меткам, были изготовлены в традициях северных итальянских народов, а другие больше походили на работу мастеров из швейцарских и южногерманских селений хоргенской культуры. Это говорит о широком распространении торговли в медном веке и развитии "трансальпийских контактов", а также о том, что самыми ходовыми товарами в то время оставались инструменты и оружие, полагают историки.Самого Эци, кстати, вряд ли можно отнести к торговцам и тем более мастерам по изготовлению орудий, поскольку уровень его технического мастерства был средним, заключает Урсула Вирер.Команда продолжит изучать останки эцтальского человека и артефакты, найденные рядом с мумией. Исследователи намерены узнать больше о самом Эци и об образе жизни его соплеменников.Научная статья по итогам нового исследования была опубликована в журнале PLOS ONE.Напомним, ранее учёные установили, что Ледяной человек страдал от болей в желудке и, предположительно, язвы. Кроме того, расшифровка генома поведала учёным о другой болезни Эци. Также специалисты рассказали о его загадочных татуировках, одежде и даже последней трапезе.