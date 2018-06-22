Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча группы D прошла при 30-градусной жаре в Волгограде и завершилась победой африканцев со счетом 2:0.

Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча группы "D" прошла при 30-градусной жаре в Волгограде и завершилась победой африканцев со счетом 2:0.В составе победителей два мяча забил нападающий Ахмед Муса (49-я и 75-я минуты). Напомним, что часть прошлого сезона и несколько предыдущих форвард провел в московском ЦСКА.На 83-й минуте судья после видеопросмотра назначил пенальти в ворота нигерийцев, однако полузащитник исландцев Гилфи Сигурдссон пробил выше ворот.После двух туров ситуация в группе запутанна. Только хорваты с 6 очками обеспечили себе выход в плей-офф. Далее иду сборные Нигерии (3), Исландии (1) и Аргентины (1). В заключительном туре пройдут матчи Исландия – Хорватия и Нигерия – Аргентина. По их итогам определится вторая команда, которая выйдет в 1/8 финала.