Федерация футбола Египта сообщила о своем решении подать жалобу в ФИФА на работу судейской бригады во время матча их национальной команды с россиянами. По мнению ее президента Хани Абу Реда, в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи Дзюба действовал с нарушением правил.

Федерация футбола Египта сообщила о своем решении подать жалобу в ФИФА на работу судейской бригады во время матча их национальной команды с россиянами. По мнению ее президента Хани Абу Реда, в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи Дзюба действовал с нарушением правил.Кроме того, у него есть претензии и по другим эпизодам этой встречи. "Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки. Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади – это был чистый пенальти", — цитирует президент Федерации футбола Египта Чемпионат.com.Напомним, что сборная России победила египетскую команду со счетом 3:1 и досрочно вышла из группы А.