Координатор программ Проектного офиса развития Арктики ПОРА Александр Стоцкий представил в Совете Федерации Полярный индекс. Это первый в России пилотный рейтинг устойчивого развития компаний, работающих в Арктике.

21 июня Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации обсудил законопроект "О развитии Арктической зоны Российской Федерации" (включая вопросы совершенствования законодательства в области природопользования, экологии и социальной политики)". В настоящее время он находится в стадии доработки. По словам депутата Виктора Зубарева, его утверждение запланировано на ноябрь 2018 года.Однако, по мнению экспертного сообщества, даже если законопроект будет принят, он не решит всех проблем Арктики. Возможно, эффективнее будет провести систематизацию уже существующего законодательства.В заседании Секции природопользования и экологической безопасности Арктической зоны РФ приняли участие заместитель председателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Совета Федерации Владимир Пушкарев, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, профессор член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.На заседании координатор программ "Проектного офиса развития Арктики ПОРА" Александр Стоцкий представил собравшимся экспертам "Полярный индекс". Это первый в России пилотный рейтинг устойчивого развития компаний, работающих в Арктике. Методология рейтинга разработана экспертами "ПОРА" совместно с учеными кафедры экономики природопользования экономического факультета Московского государственного университета. В основе рейтинга лежит понятие устойчивого развития (триединство экономической, социальной и экологической составляющей).По словам Стоцкого, рейтинг можно рассматривать как инструмент "добровольной сертификации": чем эффективнее экологическая и социальная политика компании, тем выше ее место в рейтинге. Лидером рейтинга стал "Лукойл", на втором месте – "Сибур", на третьем – "Норникель". Более подробно результаты "Полярного индекса" будут заслушаны на заседании Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации в сентябре.Также Александр Стоцкий презентовал грантовую программу "ПОРА". Проектным офисом уже оказана поддержка 15 организациями и частным лицам, разрабатывающим и реализующим экологические, научные, экономические инициативы в Арктике. Среди потенциальных грантополучателей – экологические некоммерческие организации или частные лица НАО. В частности, требует мониторинга ситуация на законсервированном Кумжинском газоконденсатном месторождении на территории Ненецкого государственного заповедника. Еще одним грантовым проектом "ПОРА" может стать изучение экологического воздействия сточных вод и нечистот в поселке Искателей.Кроме того, на заседании Совета шла речь об итогах Международной конференции "Дегазация недр: геология и экология", экономических аспектах реализации крупных проектов в Арктике, предоставлении участков недр для сбора геологических коллекционных материалов, разработке арктических стандартов для проведения исследований, правовом регулировании устойчивого развития Арктической зон.