Субсидирование первоначального взноса за ипотеку будет способствовать росту доли просроченных кредитов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова предложила рассмотреть механизм субсидирования первого взноса и льготную ставку в 4% для различных категорий молодых семей.Как заявил агентству руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Подвигин, это предложение выглядит достаточно непроработанным. Он отметил, что высокую долю риска несут даже кредит с невысоким первым взносом – до 15%, кредиты же и вовсе без первого взноса будут крайне рисковыми."Заемщик, не вложивший ни рубля в недвижимость, фактически не несет ответственности в случае просрочки, ему ничто не мешает расстаться с квартирой", - подчеркнул эксперт.Кроме того, по его словам, предложение противоречит политике, которую проводит ЦБ РФ, стараясь минимизировать долю кредитов с низким первоначальным взносом.В свою очередь, руководитель центра ипотечного кредитования Промсвязьбанка Марина Заботина считает, что льготная ставка в 4% будет привлекательно для клиентов, но востребованность программы будет зависеть от полных условий: сроков действий льготной ставки и уровня ставок, которые будут применять после окончания действия льготного периода.