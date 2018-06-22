Единая Россия инициирует широкое общественное
обсуждение пенсионной реформы во время предстоящей региональной недели
депутатов Госдумы. Об этом в ходе расширенного заседания фракции ЕР
в нижней палате с участием социального блока правительства заявил секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" инициирует широкое общественное
обсуждение пенсионной реформы во время предстоящей региональной недели
депутатов Госдумы. Об этом в ходе расширенного заседания фракции "ЕР"
в нижней палате с участием социального блока правительства заявил секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, региональную неделю необходимо провести
максимально эффективно. Единоросс подчеркнул, что помимо встреч с местными
законодателями, необходимо организовывать обсуждения на разных площадках, в том
числе с лидерами общественного мнения в субъектах Федерации. "Важно
обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения", -
добавил Турчак.
Секретарь Генсовета "Единой России" также отметил,
что цель реформы – сделать жизнь пенсионеров более комфортной, достойной и обеспеченной.
"Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой
напрямую зависят будущее страны", -
подчеркнул он.
В ходе обсуждений предстоящих изменений в пенсионном
законодательстве Турчак призвал придерживаться трех главных принципов.
Во-первых, решение должно быть реализовано, сказал он. "Во-вторых, наш
ориентир – реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности
пенсионной системы на годы вперед", – подчеркнул единоросс. И, в-третьих,
добавил Турчак, люди должны почувствовать, что правительству предлагаются
разные варианты реализации преобразований.
В свою очередь, глава фракции "Единой России" в
Госдуме Сергей Неверов отметил, что разговор был откровенным, парламентарии
могли задать все интересующие их вопросы о предстоящей реформе. Депутатам
предстоит ехать в регионы, пояснил законодатель, поэтому им было важно получить
разъяснения, понять детали и аргументацию. "В ходе региональной недели
депутатам предстоит много встреч и обсуждений. Результаты этой работы мы
проанализируем и обсудим на заседании Совета руководителей фракций, которое
состоится 28 июня в Москве", – добавил Неверов.
Напомним, ранее в правительстве объявили о предстоящей
пенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию
для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменения будут производиться
пошагово, начиная со следующего года.