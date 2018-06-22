Единая Россия инициирует широкое общественное обсуждение пенсионной реформы во время предстоящей региональной недели депутатов Госдумы. Об этом в ходе расширенного заседания фракции ЕР в нижней палате с участием социального блока правительства заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" инициирует широкое общественноеобсуждение пенсионной реформы во время предстоящей региональной неделидепутатов Госдумы. Об этом в ходе расширенного заседания фракции "ЕР"в нижней палате с участием социального блока правительства заявил секретарьГенсовета партии Андрей Турчак.По его словам, региональную неделю необходимо провестимаксимально эффективно. Единоросс подчеркнул, что помимо встреч с местнымизаконодателями, необходимо организовывать обсуждения на разных площадках, в томчисле с лидерами общественного мнения в субъектах Федерации. "Важнообсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения", -добавил Турчак.Секретарь Генсовета "Единой России" также отметил,что цель реформы – сделать жизнь пенсионеров более комфортной, достойной и обеспеченной."Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которойнапрямую зависят будущее страны", -подчеркнул он.В ходе обсуждений предстоящих изменений в пенсионномзаконодательстве Турчак призвал придерживаться трех главных принципов.Во-первых, решение должно быть реализовано, сказал он. "Во-вторых, нашориентир – реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильностипенсионной системы на годы вперед", – подчеркнул единоросс. И, в-третьих,добавил Турчак, люди должны почувствовать, что правительству предлагаютсяразные варианты реализации преобразований.В свою очередь, глава фракции "Единой России" вГосдуме Сергей Неверов отметил, что разговор был откровенным, парламентариимогли задать все интересующие их вопросы о предстоящей реформе. Депутатампредстоит ехать в регионы, пояснил законодатель, поэтому им было важно получитьразъяснения, понять детали и аргументацию. "В ходе региональной неделидепутатам предстоит много встреч и обсуждений. Результаты этой работы мыпроанализируем и обсудим на заседании Совета руководителей фракций, котороесостоится 28 июня в Москве", – добавил Неверов.Напомним, ранее в правительстве объявили о предстоящейпенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсиюдля мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменения будут производитьсяпошагово, начиная со следующего года.