Представители FIFA оштрафовали мексиканскую Федерацию футбола на 10 тысяч долларов за гомофобные выкрики болельщиков во время матча с Германией на Чемпионате мира.

Представители FIFA оштрафовали мексиканскую Федерацию футбола на 10 тысяч долларов за гомофобные выкрики болельщиков во время матча с Германией на Чемпионате мира, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Мексиканские зрители выкрикивали оскорбления во время игры с Германией в то время как немецкий голкипер Мануэль Нойер выбивал мяч ударом от ворот.Представители FIFA обещают, что в случае повторных нарушений охрана стадионов выводить с трибун провинившихся фанатов.Ранее сообщалось, что бразильского болельщика уволили за съемку оскорбительного видео с участием россиянок.