На автодроме Поль Рикар во Франции стартовал очередной восьмой этап чемпионата Формулы-1. Королевские гонки вернулись во Францию после 10-летнего перерыва. По итогам первой свободной практики лучшее время показал британец Льюс Хэмилтон из команды Mercedes.

На автодроме Поль Рикар во Франции стартовал очередной восьмой этап чемпионата "Формулы-1". "Королевские гонки" вернулись во Францию после 10-летнего перерыва. По итогам первой свободной практики лучшее время показал британец Льюс Хэмилтон из команды Mercedes.Второе время у его партнера по команде финна Вальттери Боттаса, третье – у австралийца Дэниела Риккьярдо из Red Bull. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал 20-е время, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл – 17-е. Отметим, что практивка завершилась под красными флагами после того, как швед Маркус Эрикссон врезался в стену, а его Sauber загорелся. По сообщению команды, с пилотом все в порядке.