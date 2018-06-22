В столице Урала на Екатеринбург-Арене все готов к началу очередного матча чемпионата мира по футболу. В рамках группового турнира под литеров С на поле выйдут сборные Франции и Перу. У экс-чемпионов мира с первых минут сыграет Оливье Жиру.

В столице Урала на "Екатеринбург-Арене" все готов к началу очередного матча чемпионата мира по футболу. В рамках группового турнира под литеров "С" на поле выйдут сборные Франции и Перу. У экс-чемпионов мира с первых минут сыграет Оливье Жиру.Вместе с нападающим лондонского "Челси" на поле в составе "трехцветных" вышли: вратарь Льорис, полевые игроки Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн и Мбаппе. Состав сборной Перу: голкипер – Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Родригес, Куэва, Йотун, Флорес, Акино, Каррильо, Герреро.