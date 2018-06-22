На чемпионате мира по футболу стартовал очередной игровой день групповых состязаний. Первыми в четверг, 21 июня, на поле Самара-Арены вышли сборные Дании и Австралии. Свой матч в рамках группы С они завершили вничью. Счет – 1:1.

На чемпионате мира по футболу стартовал очередной игровой день групповых состязаний. Первыми в четверг, 21 июня, на поле "Самара-Арены" вышли сборные Дании и Австралии. Свой матч в рамках группы "С" они завершили вничью. Счет – 1:1.Начало игры осталось за европейцами, которые после недолгой разведки взяли инициативу в свои руки. Как результат – они открыли счет уже на 7-й минуте после точного удара Эриксена. После этого игра несколько выровнялась, австралийцы бросились в погоню, но долгое время их атаки угроз воротам Шмейхеля не несли.Однако на 38-й минуте Поульсен в своей штрафной площадке сыграл рукой и испанский судья Матеу Лаос указал на "точку". 11-метровый точно пробил Единак, который отличился с пенальти и в первой игре "соккеруз" против соперников из Франции (1:2). Во втором тайме обе команды пытались организовать атакующие действия, однако по-настоящему голевых моментов не случилось. У Дании стало 4 очка, у Австралии – 1 турнирный балл.