Краснодарский футбольный клуб Кубань сменил название на Урожай и в новом сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее Кубань не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов.

Краснодарский футбольный клуб "Кубань" сменил название на "Урожай" и в новом сезоне примет участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов."Сегодня "Урожай" получил лицензию Российского футбольного союза, — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, которого цитирует ТАСС. — В сезоне-2018/19 клуб будет участвовать в ПФЛ".